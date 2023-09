Harry, compleanno in birreria in Germania con Meghan: la cena con 6 pinte di birra e la super mancia. E William dice: «Non ho dimenticato la sua festa»

Sempre più lontano dalla famiglia (non solo geograficamente), il principe Harry ha festeggiato ieri i suoi 39 anni in una birreria di Düsseldorf, insieme alla moglie, Meghan Markle, e allo staff della Fondazione dei duchi di Sussex. Harry, che si trova in Germania per gli "Invictus Games", l'evento sportivo internazionale da lui fondato a cui partecipano reduci di guerra che si concluderà oggi 16 settembre, è apparso sorridente nelle foto condivise sui social dove, però, la Royal Family sembra averlo dimenticato.