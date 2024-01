Guerra Israele, è stallo. Dall'offensiva finale alla tregua: quali sono le opzioni (e i dilemmi) di Tel Aviv

Un terribile vicolo cieco. E' quello in cui Hamas ha trascinato Israele dopo il brutale attacco del 7 ottobre scorso. La massiccia campagna militare per schiacciare l'organizzazione terroristica ha esposto Gerusalemme a una pressione impossibile da gestire su tutti i fronti. Da un lato c'è la necessità e la voglia di andare avanti con la forza fino a quando Hamas non sarà debellata. Un obiettivo che realisticamente potrebbe anche non essere raggiunto mai. E, dall'altro, ci sono l'opinione pubblica e la politica internazionale che chiedono di deporre le armi di fronte alle martellanti immagini di distruzione e morte che arrivano da Gaza.