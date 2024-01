Giusy Ferreri: «Il mio ex produttore mi pugnalò alle spalle. Vivo in un paesino di 40 abitanti, mi dà serenità»

Giusy Ferreri, cantate italiana di successo, è per molti la regina dei tormentoni. Un esempio? «Volerei da te, da Milano / fino a Bangkok / Cercando te». Eppure lei a nella città asiatica non c'è mai stata ma promette che ci andrà presto, come scrive il Corriere della Sera.

I successi

Una carriera fatta da 1 disco di diamante e 16 di platino, successi come «Non ti scordar mai di me», «Novembre», «Il mare immenso», «Ti porto a cena con me». Il suo nuovo brano è Il meglio di te. Ma la strada da percorrere non è mai stata in discesa.