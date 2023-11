«Mia sorella è una delle persone più importanti della mia vita e una delle più buone che conosca. Spero che non le sia successo niente e che stia bene, cerco di restare ottimista ma, con le dinamiche che ho visto nel suo rapporto con Filippo, è naturale che pensi anche al peggio». Elena, la sorella maggiore di Giulia Cecchettin, la 22enne scomparsa sabato sera insieme all’ex fidanzato Filippo Turetta, è stata l’ultima persona a parlarle: una conversazione tramite messaggi su Whatsapp del tutto normale, in cui si sono scambiate consigli sull’outfit per la laurea in ingegneria biomedica di Giulia, che stava dando gli ultimi ritocchi alla tesi.