Giulia Cecchettin scomparsa con il fidanzato Filippo Turetta, cosa sappiamo: la Punto nera, le false segnalazioni, l'ultimo avvistamento

Tante tessere di un puzzle, che non danno ancora un'immagine certa. È il quadro che cercano di mettere insieme gli investigatori che da 76 ore, in un territorio grande come tutto il Nordest, sono sulle tracce di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, i due ex fidanzati 22enni che paiono spariti nel nulla, a bordo della Fiat Grande Punto nera di lui.

Giulia Cecchettin scomparsa, gli amici: «Filippo era triste e indietro con gli esami, andava dallo psicologo»

Un groviglio di segnalazioni, talvolta fasulle, che hanno fatto spostare le indagini prima nel Veneziano, tra Vigonovo, dove vive la famiglia di Giulia, e poi Fossò, dove nella zona industriale, in un'ora (le 23) prossima a quella della sparizione, sarebbero state trovate repertate alcune vaste macchie, forse di sangue o comunque di materiale biologico.