Giappone pronto a rilasciare l'acqua radiottiva della centrale nucleare Fukushima nell'oceano, ecco cosa può succedere

L'operatore della centrale attualmente in fase di smantellamento, la Tokyo Electric Power (Tepco), dispone di oltre 1.000 serbatoi per conservare l'acqua trattata, attualmente al 98% della loro capacità. Nel frattempo i paesi vicini, tra cui la Cina, la Russia e la Corea del Sud, hanno espresso una forte opposizione al piano di riversamento, così come i pescatori locali, preoccupati per il potenziale danno all'industria ittica.

