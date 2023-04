Fiore Argento, chi è la concorrente dell'Isola dei famosi: età, carriera e lavoro

Fiore Argento, sorellastra maggiore di Asia e figlia del regista Dario Argento. Alta 1,73, professione stilista. Anche lei sbarcherà in Honduras per partecipare all’Isola dei Famosi. «Mi ha convinta a partire la voglia di mettermi in gioco a 360 gradi, di dare una prova di forza innanzitutto a me stessa e poi agli altri. Forza che, comunque, io so già di avere anche per il fatto di non aver paura di mostrare ogni sfaccettatura di me, anche le fragilità», ha detto in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.