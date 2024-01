Filippo Turetta, l'auto piena di sangue: le analisi dei Ris. Cosa è stato trovato nella Punto

È piena di sangue la Fiat Grande Punto con cui, lo scorso 11 novembre, Filippo Turetta ha trasportato il corpo dell'ex fidanzata, Giulia Cecchettin, per poi abbandonarlo privo di vita in un canalone tra le montagne di Piancavallo e fuggire in Germania, dove è stato arrestato una settimana più tardi. La conferma arriva dai primi accertamenti che gli specialisti del Ris di Parma hanno eseguito sulla vettura dello studente di Torreglia, ora in carcere a Verona , rientrata in Italia poco prima di Natale. Sarà necessaria un'apposita analisi delle tracce, la cosiddetta "bloodstain pattern analysis" per capire se si tratti di schizzi e, dunque, se le coltellate che hanno provocato la morte della ragazza siano state inferte proprio all'interno della vettura, come ipotizzano gli inquirenti.

Filippo Turetta, il caso Playstation in carcere. Ecco chi la può utilizzare (e ne arriveranno altre)