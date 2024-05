La formula chiave del nuovo Redditometro, che sostituisce quello accantonato ormai da 6 anni, è "Doppio contraddittorio obbligatorio". Dai medicinali alle visite specialistiche, dalle bollette passando per le spese del mutuo o alle spese per il telefono fino, addirittura, alle spese per piante e fiori o per mantenere un cavallo c'è di tutto tra le voci che l'amministrazione potrà utilizzare per verificare il reddito presunto dei contribuenti. Ma attenzione: prima di saltare alle conclusioni bollando un tizio come evasore fiscale adesso c'è, appunto, una tutela che prima non esisteva.