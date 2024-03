Festa della Donna, eventi in tutta Italia: cosa fare a Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova, Bologna e Firenze

L'8 marzo, in occasione della Festa della Donna, ogni città ha in programma un gran numero di eventi, mirati non solo a far passare una giornata diversa dal solito a tutti coloro che volessero festeggiarla, ma soprattutto a sensibilizzare i cittadini su tematiche come la parità di genere e l'equità sociale. Una prima iniziativa da segnalare è che l'8 marzo, per tutte le donne, l'ingresso nei musei statali sarà gratuito. Ecco una panoramica degli appuntamenti organizzati dalle principali città italiane.