Ferragni e la strategia vincente, l'esperta Iulm: «È tornata la Chiara che conosciamo, vuole riconquistare i brand»

L'intervista di Chiara Ferragni di domenica sera a Fabio Fazio a Che tempo che fa, sul Nove, continua a far discutere. In una dettagliata analisi per l'agenzia Adnkronos parla Maria Angela Polesana, la docente di Sociologia dei media all'università Iulm di Milano che di Chiara Ferragni ha fatto una materia di studio: e spiega che la strategia di Chiara è tornata vincente.