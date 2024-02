Chiara Ferragni, le serate da single tra amici e serie tv: «La felicità in una foto». E lancia una frecciatina a Fedez (con un like)

«E' un momento doloroso», ha detto ieri alle telecamere di Pomeriggio 5 che l'hanno intercettata mentre andava dallo psicologo. Chiara Ferragni sta affontando la sua nuova vita da single, dopo la separazione da Fedez, confortata dagli amici di sempre. E lei (neanche a dirlo) documenta tutto sui social. Perché anche la fine della sua storia, così com'è stato per il suo matrimonio, deve essere condivisa con i suoi follower. Nel suo mega attico di City Life Chiara non viene mai lasciata sola, circondata dall'affetto dei suoi figli Leone e Vittoria, ma anche della sua crew. «Si dice che Fedez da tempo dormisse nella camera degli ospiti e che vivessero da separati in casa da un pezzo», ha spifferato Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo, documentando una distanza emotiva dalla moglie Chiara, che presto potrebbe diventare anche fisica. «Sembra che lui sia proprio da un’altra parte, stia anche già cercando casa, ho letto che avrebbe un budget di 17mila euro al mese per l’affitto».