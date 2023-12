Ferragni, Fedez rompe il silenzio social dopo il caso Balocco: di Chiara nessuna traccia

Fedez torna sui social, dopo l'affaire Balocco che ha travolto la moglie, nel giorno della vigilia di Natale. Dopo oltre una settimana di silenzio, post di Muschio Selvaggio a parte, il rapper nella notte di Natale è tornato attivo su Instagram. Di Chiara Ferragni però nessuna traccia. L'ultima apparizione pubblica dell'influencer è stata quella del video di scuse che ha scaturito sì una fuga di follower ma anche un tutto esaurito dell'outfit grigio scelto per il reel. Così come anche su eBay è caccia ai prodotti (scaduti) da lei sponsorizzati. Ma la credibilità di Chiara sembra stia vacillando. E le persone che si chiedono come stia la Ferry.