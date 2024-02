Fedez deve vendere Muschio Selvaggio: «Il podcast è di Luis Sal». Il rapper perde la causa in tribunale contro l'ex socio e amico

Fedez perde la causa con Luis Sal per Muschio Selvaggio, il podcast che i due hanno fondato insieme e rimasto in gestione al rapper dopo la lite. Fedez, già alle prese con la crisi coniugale con Chiara Ferragni, è stato condannato dal tribunale di Milano a cedere le sue quote alla società di Luis Sal. Lo ha comunicato l'ufficio stampa di quest'ultimo con un comunicato stampa.

