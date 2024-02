Fedez parte (da solo) per Miami, sui social sempre più lontano da Chiara Ferragni. Il tenero saluto di Vittoria: «Ma poi torni?»

Sembrano lontani i giorni in cui Chiara Ferragni e Fedez apparivano felici e spensierati sulle loro storie Instagram. Una crisi non confermata, ma che agli occhi di chi li segue da anni sembra essere molto evidente, anche se a detta di alcuni sarebbe una strategia di comunicazione, quella di evitare che l'immagine della Ferragni sia associata a Fedez e viceversa, precauzione dovuta a seguito del pandoro gate e della fuga di brand. Il rapper ha deciso di prendere il volo verso l'America per questioni di lavoro e, durante i saluti con Leone e Vittoria, i figli lo commuovono con una domanda tanto spontanea quanto spiazzante.