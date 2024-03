Eleonora Riso vince Masterchef Italia: ecco il suo menù (Ichigo Ichie - Quant'è bello leggere tra le righe) ispirato al Giappone

«Mi sento spappolata». Eleonora Riso vince MasterChef Italia. L'essere fuori dagli schemi della 27enne toscana ha conquistato tutti. Una grande emozione per Eleonora, che dice: «Masterchef mi ha insegnato tanto». Tata e cresciuta in provincia di Livorno, dopo aver vissuto a Pisa per l’università si è trasferita per due settimane in Francia a fare la vendemmia, quindi è tornata a Firenze dove ha deciso di vivere in mezzo alla natura, in una «casa nel bosco» che è una sorta di “comune”: qui Eleonora ha imparato a tagliare la legna, coltivare l’orto e raccogliere le uova delle galline, oltre ad apprendere anche i segreti dell’apicoltura. Nel capoluogo toscano si mantiene facendo la cameriera in un ristorante nel quale, racconta, «mi sono emozionata ad assaggiare un piatto tipico che fanno lì: una roba con le frattaglie, quando l’ho assaggiato ho pianto».