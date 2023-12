Dolci di Natale contaminati, i Nas sequestrano 39 tonnellate in tutta Italia: parassiti nelle creme e panettoni mal conservati

I dolci tipici del Natale nel mirino degli accertamenti dei Carabinieri del Nas per assicurare feste sicure a chi non rinuncerà ai tradizioniali pandori, panettoni e leccornie a base di frutta secca. In un'ampia operazione estesa su scala nazionale, mirata a tutte le fasi di produzione, distribuzione e vendita al dettaglio di prodotti dolciari, sia a livello artigianale che industriale, sono state ispezionate circa 1.000 imprese. Gli accertamenti hanno rivelato irregolarità presso 382 strutture, pari al 38% degli obiettivi controllati, con la contestazione di oltre 585 violazioni penali ed amministrative.