Dimitri Fricano, scarcerato perché obeso: il peso, le sigarette, le apnee notturne, così il killer di Erika Preti (condannato a 30 anni) è uscito dal carcere

Dimitri Fricano, 36enne condannato a 30 anni per aver ucciso Erika Preti con 57 coltellate, lascia il carcere perché «obeso e fumatore incallito». Quattro giorni fa, l'uomo ha lasciato il penitenziario torinese delle Vallette per andarsi a stabilire in una piccola frazione del Biellese, da dove non si potrà allontanare se non per andare dai medici e, in ogni caso, senza mai lasciare la provincia. «Una decisione vergognosa», dice Fabrizio Preti, papà di Erika, che dal 2017 piange la morte di sua figlia. La ragazza è stata uccisa nel 2017, quando aveva 25 anni.