Deloitte, nuove assunzioni a Roma: posti a disposizione, stipendio e come fare domanda

Nella strada della Dolce vita felliniana ha trovato casa il colosso della consulenza in ambito fiscale, legale, nonché nel campo dell'informatica e della tecnologia Deloitte: è stata, infatti, inaugurata oggi, in via Veneto 89, nel centro di Roma, la nuova sede nella quale il gruppo ha riunito le 2.600 persone che operano nella Capitale.

Concorso assistente parlamentare per diplomati: come fare domanda, stipendio, requisiti e bando