È atteso a breve in Consiglio dei ministri il nuovo disegno di legge Semplificazioni. Nella bozza del testo visionata dal Messaggero e alla quale stanno lavorando vari ministeri - coordinati dal dicastero della Pubblica amministrazione, guidato da Paolo Zangrillo - sono entrate norme che spaziano tra l’alimentare, la trasparenza, l’innovazione - il 5G per esempio potrà godere delle procedure agevolate per le sperimentazioni in campo televisivo - o per velocizzare i tempi per la cremazione e per garantire, sul versante scolastico, una maggiore presenza di insegnanti di sostegno.

Incentivi e meno regole anche in ambito ambientale: per esempio entrano “tra i rifiuti urbani” i materiali provenienti dallo sfalcio del verde per permettere alle utility del comparto di occuparsi anche di questa raccolta. Potranno, poi, ottenere il titolo di “professori emeriti” i docenti che hanno insegnato per almeno venti anni nella stessa università.