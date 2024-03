Autorizzazioni più celeri per ristrutturare o costruire immobili nelle aree vincolate. Come nei centri storici delle città. Nullaosta più rapidi per cremare o disperdere le ceneri dei propri cari, mentre vengono dimezzati i tempi per ottenere in tribunale la dichiarazione di assenza (da due a un anno) e quella di morte presunta (da 10 a 5 anni). Tema molto sentito da chi deve affrontare una successione. E si riducono anche i tempi per le amministrazioni (da un anno a sei mesi) per rimuovere i provvedimenti illegittimi, che colpiscono aziende come singoli cittadini. Novità in termini di deregolamentazione e autotutela nel disegno di legge liberalizzazioni, atteso già domani in Consiglio dei ministri. Il provvedimento rientra nel più ampio piano del titolare della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, di introdurre entro il 2024 200 interventi di semplificazione e ulteriori 600 entro il 2026.