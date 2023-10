Daghestan, attivisti filo-palestinesi si scagliano contro un volo da Israele

Decine di manifestanti si sono riversate nell'aeroporto di Makhachkala, nella repubblica russa del Daghestan, per scagliarsi contro l'arrivo di un volo da Israele. Lo riferiscono media russi come Sota e Astra che mostrano anche i video dell'incursione, dove si vedono persone correre nel terminal sventolando bandiere palestinesi. La folla è andata alla ricerca di passeggeri provenienti dall'aereo che è effettivamente atterrato, ma - come spiega Sota - questo volo viene utilizzato principalmente come coincidenza per Mosca a causa dell'elevato costo dei biglietti diretti. Di conseguenza, alla maggior parte dei passeggeri è stato garantito che non scenderanno a Makhachkala.

