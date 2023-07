Corridoio di Suwalki, perché è strategico per Putin e Nato: Paesi Baltici a rischio isolamento

Il corridoio di Suwalki a cui la Wagner - secondo i report della Polonia - si sta pericolosamente avvicinando è una striscia di terra di 65 chilometri tra Polonia e Lituania, unico collegamento via terra tra l'Occidente e i Paesi Baltici. Se i russi avessero il controllo del corridoio Estonia, Lettonia e Lituania risulterebbero isolate con un effetto a catena oggi non prevedibile.

They are also closer to Ukraine and to the critical strategic location known as NATO’s Achilles Heel: The Suwalki Gap. @DrPippaM https://t.co/sgqgHpdRZF pic.twitter.com/Gv0kKeotmR