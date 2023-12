Corea del Nord minaccia Seul, Kim Jong-un: «La guerra può scoppiare in ogni momento». Pyongyang potenzia reattore nucleare e prepara altri 3 satelliti spia. Il post di Elon Musk

Non che la Corea del Sud spinga, anzi, ma intanto il leader nordcoreano Kim Jong-un ha di nuovo ribadito che non se parla proprio di unificare la Corea del Nord con quella del Sud. Di più: il dittatore, che si commuove fino alle lacrime per la crisi demografica che colpisce la sua popolazione allo stremo per carenza estrema di cibo perché è più importante investire in armi, ha anche affermato che la guerra con la Corea del Sud potrebbe scoppiare in ogni momento.

Un preoccupante modo per ricordare il 70° anniversario dell'armistizio che venne firmato sul 38° parallelo che dal 1953 divide le due nazioni dopo tre anni di guerra che coinvolse anche Stati Uniti, Russia e Cina portando il pianeta vicino alla terza guerra mondiale.