Coppia scappa senza pagare il conto: bistecca, aragosta e 4 bottiglie di vino. Poi il colpo di scena: «Il romanticismo non è morto»

La cena a lume di candela ha avuto un finale romantico, ma solo per la coppia. Per i proprietari del locale, infatti, il conto salato è stato lasciato da pagare e, solo grazie alla pubblicazione dell'accaduto sui social, e all'accusa pubblica da parte dei ristoratori, si è reso possibile vedere quel conto pagato, per intero.

Era la cena di San Valentino, il conto ammontava a 179 sterline, poco più di 200 euro, ma la coppia aveva deciso di andarsene come se niente fosse, ignari di essere stati ripresi dalle telecamere. Una cena ricca di vino, carne e pesce che avrebbe fatto invidia a chiunque. Ma scopriamo insieme cos'è successo.

Tassa frigo sugli scontrini dei supermercati a Roma, il sovrapprezzo per le bevande fredde scatena le polemiche