Caldo, l'alternativa ecologica (e meno cara) al climatizzatore viene dal passato ed è stampata in 3D

Le alte temperature preoccupano non solo la penisola italiana ma il mondo intero. Le persone cercano riparo nelle proprie abitazioni rinfrescandosi con i condizionatori d'aria. Ma, purtroppo, non tutti possono permetterselo. C'è però un'alternativa, un'invenzione che potrebbe mandere in pensione il climatizzatore: raffredda gli ambienti senza utilizzare l'elettricità. La soluzione è offerta da uno studio di design che ha inventato un climatizzatore per ambienti in terracotta che abbassa la temperatura di diversi gradi - senza consumare energia elettrica.