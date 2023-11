Concorso in magistratura per 400 posti in scadenza: stipendio, nuovi requisiti e come prepararsi

È in scadenza il concorso Magistratura 2023-2024 indetto dal Ministero della Giustizia. Porterà alla copertura di 400 posti di lavoro per magistrati ordinari. Il concorso sarà marcato da un'importante novità: al percorso di selezione potranno accedere anche i laureati in Giurisprudenza, compresi i neolaureati, senza più l’obbligo di frequenza di tirocini o scuole di specializzazione per le professioni legali né l’abilitazione alla professione forense.

Vediamo allora di seguito tutti i dettagli sul concorso: le scadenze, i requisiti riportari dal bando, gli stipendi e come prepararsi al meglio.