Concorso scuola 2023 per infanzia e primaria

Lunedì 6 Novembre 2023, 10:48

Possono prendere parte al bando ordinario per docenti infanzia e primaria coloro che hanno ottenuto l’abilitazione tramite la laurea in scienze della formazione primaria. In alternativa, è valido anche il diploma magistrale con valore di abilitazione e il diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali entro l’anno scolastico 2001/2002. Le prove sono sia scritte sia orali