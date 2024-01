Concorso docenti, come funziona la prova scritta? Dai quesiti alla sede d'esame, cosa sapere

Sarà un gennaio ricco di scadenze quello della Pubblica Amministrazione. Tra queste, quella dei concorsi del mondo della scuola. Alle ore 23.59 di domani, 9 gennaio 2024, si chiuderanno infatti i termini per presentare le domande per le due procedure concorsuali per docenti, per i concorsi per dirigenti scolastici e anche per candidarsi come commissari ai concorsi per insegnanti.

