Concorsopoli, la procura chiede l'assoluzione di Bocci e Marini: «Non ci fu associazione per delinquere»

PERUGIA - Concorsopoli, la procura anticipa la richiesta di assoluzione dall'accusa più grave per Catiuscia Marini e Gianpiero Bocci, mentre chiederà la condanna per l'ex assessore alla Sanità Luca Barberini.

Lo ha spiegato alla corte presieduta da Marco Verola il pm Mario Formisano in una delle ultime battute della requisitoria del processo per i presunti concorsi pilotati in sanità in Umbria, iniziata nell'aprile 2019 con alcuni arresti. Per l'ex presidente della Regione e per l'ex sottosegretario agli Interni non ci sarebbero, per la procura, «elementi convergenti» per chiedere la condanna per il vincolo associativo. Che invece sussisterebbero per gli altri imputati: Emilio Duca, Maurizio Valorosi, Maria Cristina Conte, Rosa Maria Franconi, Antonio Tamagnini e lo stesso Barberini.

Nei confronti di Bocci, inoltre, al momento delle richieste sarà fatta anche quella di assoluzione per l'accusa di favoreggiamento.