Concorsi scuola, in arrivo bandi per 70mila docenti: requisiti, prove, stipendio e come fare domanda

Concorsi scuola 2023. Arriva da Bruxelles la risposta positiva ai Regolamenti predisposti dal Ministero dell’istruzione e del Merito. Il ministero comunica inoltre di aver firmato il Decreto. I bandi quindi potranno essere pubblicati a breve.

I decreti riguardano la copertura sia di posti comuni sia di sostegno. Già a inizio settembre il dicastero aveva dato l’autorizzazione a bandire i concorsi docenti per coprire 30.216 posti vacanti, suddivisi tra 21.101 su posto comune e 9.115 su posto di sostegno.

Inoltre è stata presentata al Mef la richiesta al MEF per incrementare il numero di ulteriori 14.338 posti residui dalle immissioni in ruolo 2023/24. Nell'ultima comunicazione il Ministero sottolinea: «I primi due bandi – infanzia, primaria e scuola secondaria – saranno per circa 30mila posti; i successivi concorsi raggiungeranno il target PNRR di 70mila unità».