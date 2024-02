Chiara Ferragni e Fedez separati, lei ha contattato un avvocato divorzista. La madre del rapper: «Ci auguriamo che vada tutto bene»

L'ultima lite, domenica scorsa. Fedez se ne sarebbe andato di casa e non è più tornato. Dopo 5 anni di matrimonio, due bimbi, e una vita postata sui social, Chiara Ferragni e Fedez si dicono addio. Ma qual è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso?«Dal Sanremo 2023, la storia d'amore si era incrinata ma l'influencer aveva rimandato qualsiasi decisione per stare vicina al marito malato», ricostruisce il sito di Roberto D'Agostino. «Nel momento in cui lei si è trovata in difficoltà, invece, Fedez si è mostrato meno generoso, rinfacciandole che i suoi problemi giudiziari avessero effetti negativi anche sui suoi affari».