A Roma trovare un appuntamento per il rinnovo o il rilascio della carta d'identità elettronica è un'utopia. A causa dei pochi posti a disposizione, per ottenere il documento nel Comune di Roma ci vogliono infatti moltissimi mesi. Nove, per l'esattezza.

