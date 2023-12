Cacciatorpediniere Carney Usa attaccato sul Mar Rosso, droni e missili dai ribelli Houthi dello Yemen (sostenuti dall'Iran): è la scintilla per l'escalation?

La tensione in Medio Oriente rischia davvero di allargarsi in un conflitto più ampio con gli Stati Uniti da una parte e l'Iran dall'altra. Se fin qui il confronto tra le due potenze si era "limitato" a provocazione, mosse di deterrenza e controllo reciproco, oggi il Pentagono ha confermato che il cacciatorpediniere Carney è stato attaccato sul Mar Rosso. Non è stato specificato chi fosse il responsabile, ma tutto porta a pensare ai ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti proprio dall'Iran.