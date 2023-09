Caccia russo tentò di abbattere un jet britannico sul Mar Nero nel 2022. «A un passo dal casus belli con quel missile»

A un passo dal casus belli, o quasi. Fu deliberato l'atto con cui un pilota russo, innescato da comunicazioni apparentemente ambigue con i comandi a terra, fece fuoco esattamente un anno fa contro un jet britannico della Raf in missione di pattugliamento sul Mar Nero, nello spazio aereo internazionale, sullo sfondo della guerra in Ucraina: lanciando un missile fuori bersaglio che tuttavia - almeno sulla carta - avrebbe potuto innescare uno scontro diretto fra la Russia di Vladimir Putin e un Paese Nato. La rivelazione arriva dalla Bbc e da altri media del Regno Unito, in grado oggi di citare molteplici fonti interne alla Difesa, oltre a informazioni d'intelligence targate Usa, su quanto accadde davvero in quelle ore concitate nei cieli dell'Europa orientale.