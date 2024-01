Caccatorpediniere iraniano raddoppia i missili, la Jamaran «è pronta all'attacco» nel Mar Rosso

Da 4 a 8 missili. La foto è stata diffusa dall'account X @projectmeshkat, mentre dalle immagini satellitari di Google arriva la conferma. Il caccatorpediniere iraniano Jamaran da guerra nel Mar Rosso ha raddoppiato le armi. Lo riporta anche Theran Times. Uno sviluppo avvenuto a fine dicembre. Ma ora che il conflitto si infiamma, il pericolo che possa colpire aumenta. «È pronta all'attacco», scrivono gli analisti militari sull'ex Twitter. Senza dubbio, si tratta di uno sviluppo importante. Che evidenzia la crescente potenza navale dell'Iran e il suo impegno nel proteggere i propri interessi nella regione. Oltre al cacciatorpediniere, ci sono anche altre due navi nella zona: la Sahand IRIS 74 (seconda e terza foto) e la Alborz IRIS 71. C'è il rischio che il conflitto si allarghi?

Jamaran IRIS 76( 1st pic)also doubled Anti ship cruise missiles ready to fire,from 4 to 8. Other ships on pictures are Sahand IRIS 74(2nd & 3rd pic) & Alborz IRIS 71 pic.twitter.com/ROMIrfoLFC