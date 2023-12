Buco nero della galassia GN-z11 cresce troppo in fretta (e non si sa perché). «Grande come un 1.6 milioni di Soli»

Un gigantesco buco nero, di 1,6 milioni di masse solari, sta crescendo con un ritmo accelerato mai visto finora ed è già un mistero per gli astronomi. Nonostante le sue dimensioni, si trova in una galassia 25 volte più piccola della Via Lattea, e a stupire di più è la sua età. Si è formato, infatti, quando l'universo era giovanissimo e aveva solo 420 milioni di anni, ovvero il 3% della sua età attuale.