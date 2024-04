Aereo russo Kaliningrad-Mosca perde quota e lancia codice Squawk: problemi di pressurizzazione, dirottato a San Pietroburgo

Un volo della compagnia aerea Aeroflot partito questa mattina da Kaliningrad, exclave russa tra Polonia e Lituania con accesso al mar Baltico, e diretto verso Mosca ha lanciato un codice Squawk 7700. Si tratta di un messaggio d'emergenza inviato all'ATC, il controllo del traffico aereo internazionale che segnala problemi a bordo. Secondo quanto riporta Flightradar24 l'aereo, un Airbus A321-211, è sceso a quota 11.000 piedi, il che indicherebbe un problema di pressurizzazione. La rotta è stata quindi modificata e il volo è stato dirottato verso San Pietroburgo dove è atterrato poco prima delle 15.

La compagnia aerea Aeroflot

Aeroflot è la compagnia di bandiera e la più grande compagnia aerea della Russia.

Fondata nel 1923, è una delle più antiche compagnie aeree attive al mondo. Aeroflot ha sede a Mosca, con il suo hub che è l'aeroporto di Mosca-Šeremet'evo. Prima dell'invasione russa dell'Ucraina iniziata nel febbraio 2022, la compagnia aerea volava verso 146 destinazioni in 52 paesi. Il numero di destinazioni è stato notevolmente ridotto dopo che molti Paesi hanno vietato alla compagnia di operare nel proprio spazio aereo. Dall'8 marzo 2022 Aeroflot vola solo verso destinazioni in Russia e Bielorussia.

Cos'è il codice 7700

Il codice di emergenza Squawk 7700 può essere utilizzato per le emergenze generali. A un aereo può anche essere chiesto direttamente di lanciarlo dopo aver parlato verbalmente con l'ATC in modo che possa riconoscerlo e dare loro la priorità sugli altri. Il 7700 dà al pilota la responsabilità di fare praticamente qualsiasi cosa per garantire la sicurezza di chi è a bordo, indipendentemente dalle regole e avvisa anche tutti gli ATC vicini nelle zone circostanti della situazione del volo.

Cosa sono i codici Squawk?

I codici Squawk, riporta Flightradar24, sono quelli utilizzati dal controllo del traffico aereo (ATC) per identificare gli aerei mentre volano. Sono numeri univoci di quattro cifre e vanno da 0000 a 7777; alcuni dei quali sono valori fissi che indicano scenari specifici, altri sono generati casualmente dall'ATC. Agli albori dell'aviazione commerciale, la posizione di un aereo veniva tracciata utilizzando il radar e gli aerei venivano visualizzati come punti anonimi sul display del radar ATC. Tuttavia, man mano che i viaggi aerei diventavano più popolari e i cieli più affollati, questo metodo divenne inefficace e persino pericoloso poiché c’erano troppi aerei ed era necessario un mezzo per distinguere un aereo da quello successivo.

È qui che entrano in gioco i codici squawk. Ci sono 4096 combinazioni uniche che gli aerei possono utilizzare per identificarsi. Quando l'aereo entra nello spazio aereo di un ATC, l'ATC genera un codice squawk per l'aereo e trasmette via radio al pilota per inserirlo nel transponder del proprio aereo. Il transponder dell'aereo lo trasmette poi continuamente all'ATC e il codice squawk verrà visualizzato accanto al punto dell'aereo sullo schermo di tracciamento.