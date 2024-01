Bonus bici 2024 fino a 1.000 euro, ma è necessario essere residenti in questi 207 comuni: scarica il pdf per la domanda

Bonus bici anche nel 2024, ma, almeno per adesso, non a livello nazionale, ma solo regionale, anzi, in una sola di esse: l'Emilia-Romagna. Il beneficio, va detto subito anche questo, non può superare il 50% del costo del mezzo, ovvero fino a 500 euro per l’acquisto di una bici a pedalata assistita e fino a 1.000 euro per l’acquisto di una cargo bike a pedalata assistita.

Il bonus è stato attivato per aiutare la mobilità sostenibile, un obbiettivo nobile e utile, ma, nonostante il successo, non è stato in pratica rinnovato ad eccezione appunto dell'Emilia-Romagna. L’acquisto deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2024 (il bonus è stato attivato il 1° gennaio 2024).