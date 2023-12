Bombardiere nucleare Stati Uniti, ecco il B-21 Raider: elude i radar, vola a lungo raggio (e sfida la Cina)

Il B-21 Raider, prodotto da Northrop Grumman, è il nuovo bombardiere nucleare dell’aeronautica degli Stati Uniti, il primo realizzato in oltre trent’anni dopo il B-2 Spirit lanciato nel 1988. Costa 692 milioni di dollari - l’aeronautica statunitense prevede di acquistarne almeno un centinaio - ed è il più avanzato velivolo da combattimento mai progettato: è in grado di trasportare sia testate nucleari che convenzionali a lungo raggio, è attrezzato per penetrare le linee di difesa aerea nemiche ed effettuare attacchi in qualsiasi parte del mondo. Soprattutto è difficilmente identificabile dai radar nemici. E tutte queste caratteristiche sono state rese possibili dall’applicazione dell’intelligenza artificiale.