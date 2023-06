Nella 'galassia Berlusconi' comincia il conto alla rovescia per l'apertura del testamento del fondatore, che dovrà sancire i nuovi equilibri nel gruppo. Ma grandi sorprese sono escluse. Anzi, è parere prevalente di analisti e mercato che Silvio Berlusconi abbia preparato la successione da tempo, in modo che non ci siano stravolgimenti. E anche la Borsa sostiene l'idea della continuità, con i titoli Mfe-Mediaset che proseguono a raffreddarsi dopo la corsa dell'onda emotiva dei primi giorni della settimana. In Piazza Affari l'azione B, quella più rappresentativa con dieci diritti di voto, è scesa infatti di un altro 2,4%, mentre Mfe A ha segnato un ribasso finale vicino ai quattro punti percentuali. Sostanzialmente piatte Mondadori e Banca Mediolanum, così come Prosieben, il gruppo tedesco del quale il Biscione è ampiamente primo azionista. Con un fatturato delle società controllate o fortemente partecipate superiore ai 5 miliardi e circa 20mila dipendenti totali, è chiaro che Fininvest ora è al centro dell'attenzione.