Berlusconi, il testamento: a Marta Fascina 100 milioni, una villa e la residenza ad Arcore, le ipotesi più accreditate

Lo chiamano il nodo Fascina, o meglio: l’enigma Marta. Che all’indomani del funeralone di Berlusconi entra nel vivo perché tra poco, e forse anche oggi stesso, si aprirà il testamento del Cavaliere. In quelle pagine c’è scritto il destino di Marta - quanto o prenderà? E che cosa, anzi che casa, le sarà lasciata? - dal punto di vista finanziario-immobiliare ma c’è anche un’altra parte, non economica ma politica, del suo destino. Ed è riassumibile così: che ruolo avrà in Forza Italia?

​Luigi Berlusconi, chi è il figlio più piccolo che qualcuno indica come possibile erede (anche politico) del padre