​Luigi Berlusconi, chi è il figlio più piccolo che qualcuno indica come possibile erede (anche politico) del padre

Luigi Berlusconi come possibile erede, anche politico, del padre? Sembra fantascienza, eppure ieri qualcuno ha azzardato questo scenario per uno dei figli meno conosciuti dell'ex premier. Un concentrato della visione imprenditoriale milanese del basso profilo pubblico. Di lui infatti si ha un'intervista appena 19nne, qualche foto paparazzata e poco più. Eppure, qualcuno oggi predice per lui un futuro diverso da quello passato tra banche e consigli di amministrazione.

Chi è

Quando è comparso al funerale, con un abito color piccione, qualche telespettatore che non lo aveva mai visto deve aver avuto un piccolo sussulto. Luigi Berlusconi, infatti, ha il nome del nonno ma è una fotografia del padre dal giovane. Se Pier Silvio è colui che ha preso in mano le redini di Mediaset, Marina, la "prediletta", è in predicato di ereditarne la gestione di gran parte dell'impero (anche forse politico), Barbara invece aveva assurto a notorietà qualche anno fa, ai tempi della relazione con il calciatore del Milan Alexandre Pato.

Il più piccolo dei figli del Cavaliere, invece, è anche uno dei più schivi: di lui (e della ancor più defilata sorella Eleonora, anche lei ieri impeccabile con la "veletta" nera a coprire il capo) si sa poco.

Le origini e la carriera

Nato il 7 settembre 1988 ad Arlesheim, in Svizzera, Luigi Berlusconi è figlio delle seconde nozze del padre con Veronica Lario, relazione dalla quale sono nate anche Eleonora e Barbara. Quando nasce, il padre ha quasi 52 anni e sarà l'ultimo fiocco (rosa o azzurro) per lui. Laurea in Bocconi, poi via nella City londinese per iniziare una carriera nel mondo della finanza con JP Morgan.

Da sempre interessato al mondo degli affari, nel 2007, appena 19nne, Luigi Berlusconi era in realtà già entrato a far parte del consiglio di amministrazione di Banca Mediolanum, l'istituto di un amico fraterno del Cavaliere, quell'Ennio Doris che da bambino sognava di diventare mediatore di bestiame e che invece si trovò a ripensare il sistema degli istituti di credito. In cerca di un socio, nel 1982 il veneto Doris incontrò a Portofino un imprenditore milanese rampante, proponendogli la sua idea. «Questa cosa che ha in mente, così come la vuol fare, la può fare solo lei. E quindi o la faccio con lei oppure non la faccio con nessuno», rispose Berlusconi. Doris, scomparso nel 2021, è stato per Luigi un altro maestro oltre al padre Silvio, con cui pare che gli scambi di consigli, anche finanziari, fossero frequenti.

Oggi Berlusconi jr continua a seguire gli affari di famiglia (con H14, la holding condivisa con le sorelle Eleonora e Barbara), ma ha scelto di allargare l'orizzonte oltre alle aziende del padre: in Bending Spoons, lo sviluppatore di app che in pochi anni è diventato uno dei (se non il) maggiore in Europa. Quest'azienda (il cui nome riprende la capacità sovrannaturale di piegare i cucchiai con la forza del pensiero) ebbe un momento di notorietà, anche oltre le pagine finanziarie dei giornali, per lo sviluppo dell'app Immuni, il sistema di tracciamento - in realtà, non troppo fortunato - lanciato durante il Covid.

Il matrimonio e la vita privata

Nel 2020, Luigi Berlusconi sposa Federica Fumagalli, anche lei lombarda e figlia di imprenditori, che lavora presso la MB Projects come manager di eventi di moda. Un matrimonio dal quale sono nati due bambini, Emanuele Silvio nel 2021 e Tommaso Fabio, nell'ottobre del 2022. Di Luigi Berlusconi si riportano molti viaggi a Lourdes e un rapporto frequente con la chiesa milanese, quella dell'arcivescovo Mario Delpini che ieri ha celebrato i funerali del padre. Tra le sue "creature", anche la Opsis, una onlus che si occupa di beneficienza, al cui sito internet però è possibile accedere solo con password. Anche nel fare del bene, lo stile di Berlusconi jr è improntato al basso profilo.