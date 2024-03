Azouz Marzouk, cosa fa oggi e dove vive con la nuova moglie: «Voglio tornare in Italia ma non riesco a trovare lavoro»

L'11 dicembre del 2006 la sua vita cambiò per sempre: Azouz Marzouk perse la moglie Raffaella Castagna e il figlioletto Youssef, due delle quattro vittime della strage di Erba. Oggi è in tribunale a Brescia per l'udienza in cui sarà discussa l'istanza di revisione presentata dai legali di Rosa Bazzi e Olindo Romano. Per Marzouk, a mettere in atto la strage di Erba fu «qualcuno di professionista». Sul perché i due coniugi abbiano inizialmente confessato, per poi ritrattare, Marzouk ha risposto «non lo so, non me lo posso spiegare».