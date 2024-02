Attacco Usa in Siria: perché si rischia una guerra “totale”? Cosa può succedere ora? Che ruolo avrà l'Iran? Domande e risposte

Cosa c'è dietro gli attacchi americani contro obiettivi utilizzati dalle Guardie rivoluzionarie legate all'Iran in Siria e Iraq? Di certo, ma non solo, una rappresaglia in seguito all'uccisione di soldati americani in Giordania durante attacchi delle milizie appoggiate dall'Iran. Ma anche la volontà di "gestire" l'escalation senza arrivare a una guerra totale. Riporta Cnn: «Doveva sembrare devastante, e probabilmente lo è stato anche per le milizie filo-iraniane che ne sono destinatarie. Ma gli attacchi aerei di venerdì sera contro 85 obiettivi in ​​Iraq e Siria sono stati, finora, una risposta relativamente limitata alla peggiore perdita di vite umane militari statunitensi nella regione in quasi tre anni».

Bombardieri supersonici B-1 americani per i raid in Siria e Iraq: cos'è e quali armi possono trasportare