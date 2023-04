Assunzioni Pubblica amministrazione, ecco il decreto: nella bozza 3mila posti. Stabilizzati i precari di comuni, province e regioni

Assunzioni nella Pubblica amministrazione e stabilizzazione per chi lavora nel settore pubblico da tre anni. Sono i temi principali del decreto per la Pa, atteso nel Consiglio dei ministri probabilmente giovedì. Tra le misure il rafforzamento organizzativo delle amministrazioni che attuano il Pnrr e della capacità amministrativa degli enti locali, più assunzioni nei ministeri. Il testo, di 30 articoli, prevede, fra l'altro, anche un monitoraggio delle riforme per la pubblica amministrazione, e disposizioni in materia di servizio di pubblica utilità del numero 1500 e salvaguardia dei livelli occupazionali necessari al suo funzionamento, nonché modifiche alla disciplina dell'Inviato speciale per il cambiamento climatico