Crisi Afghanistan, Macron: "Iniziativa europea per controllo flussi con Pakistan, Turchia e Iran"

(Agenzia Vista) Francia, 16 agosto 2021 "L'Europa da sola non può assumersi la responsabilità dei flussi migratori importanti che si prevede arriveranno dall'Afghanistan verso l'Europa. Insieme alla Germania e ad altri Paesi europei, la Francia porterà avanti una iniziativa per costruire una risposta robusta e coordinata con la messa in opera di cooperazione con i Paesi di transito e accoglienza, fra cui Pakistan, Turchia e Iran". Lo ha sottolineato Emmanuel Macron in conferenza stampa. Elysee Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev