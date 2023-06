Annalisa si sposa con Francesco Muglia, il matrimonio (segreto) il 1 luglio a Tellaro: tutti i dettagli delle nozze

In "Mon Amour" canta di baci ambigui e scala le classifiche, ma in realtà Annalisa è fidanzatissima e il 1 luglio sposerà il suo compagno Francesco Muglia in una cornice da sogno. Una storia d'amore che la cantante ha sempre protetto dal gossip. ll suo “mon amour” in carne ed ossa è un uomo che non fa parte del mondo dello spettacolo.