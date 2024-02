Angelina Mango, quel dettaglio del look e le scarpe sempre alte: tutti i segreti di una delle favorite

Angelina Mango ha sorpreso in realtà solo chi non la conosceva davvero. Perché chi già l'aveva apprezzata un anno fa ad Amici e poi ne ha seguito il percorso una volta finito il talent, non aveva dubbi che avrebbe visto quella performance sul palco di Sanremo. La sua cumbia "La noia" ha conquistato tutti e le è valsa anche il secondo posto nella Top 5 della stampa, alle spalle solo di Loredana Bertè. «Non me l'aspettavo - ha detto lei - Sono molto contenta dell'esibizione. Ho vissuto un'emozione fortissima, piena di gioia, piangevo e ridevo allo stesso tempo. È stato uno choc ma di quelli molto belli e voglio tornarci».