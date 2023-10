Omicidio Meredith, il caso non è chiuso: la calunnia ad Amanda Knox revocata, l'articolo 628 bis e il nuovo processo

Il caso giudiziario legato all'omicidio di Meredith Kercher non è ancora chiuso. La quinta sezione penale della Cassazione ha infatti revocato e annullato le sentenze con le quali Amanda Knox è stata condannata per calunnia per avere coinvolto nel delitto compiuto a Perugia Patrick Lumumba, poi riconosciuto estraneo e quindi prosciolto. Il punto fermo di tutti i processi, cinque, celebrati finora e quindi di fatto passate in giudicato.